Dick Maas en Huub Stapel krijgen dit jaar allebei een oeuvreprijs tijdens het Nederlandse festival Film by the Sea, laat de organisatie weten. De filmmaker en acteur, die meerdere keren succesvol hebben samengewerkt, ontvangen op 12 september een Career Achievement Award.

Maas en Stapel werkten in 1983 voor het eerst samen voor De Lift. Later volgden als Flodder, Amsterdamned, Flodder in Amerika! en Sint. Vorig jaar verscheen Amsterdamned II. Alle films waar het duo aan samenwerkte zijn tijdens Film by the Sea te zien.

Op 12 september is ook de première van De maat van Maas - De anatomie van Amsterdamned II van filmmaker Bas Vink. Daarin neemt Vink de kijker mee achter de schermen van de productie van de film. Ook wordt rond het festival het boek Het Dossier Flodder gepresenteerd.

De 28e editie van Film by the Sea in Zeeland vindt plaats van 11 tot en met 20 september.