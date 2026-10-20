Christina Applegate kreeg verkeerde diagnose, heeft geen MS

Christina Applegate is verkeerd gediagnosticeerd met multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Dat vertelt de actrice in haar podcast MeSsy. "Dit klinkt misschien als geweldig nieuws, maar ik ben weer terug bij af", aldus Applegate.

De actrice is niet blij met het nieuws, omdat haar klachten niet weg zijn. "Als er al iets is veranderd, is het dat ik in sommige opzichten achteruit ben gegaan", vertelt ze. "Dus ik ben weer terug bij af, want ik weet niet wat er met me aan de hand is."

Applegate maakte in 2021 bekend dat bij haar MS was vastgesteld. Een jaar later stopte ze met acteren. Samen met actrice Jamie-Lynn Sigler begon ze de podcast MeSsy, om haar ervaringen met MS te delen en aandacht voor de ziekte te vragen.

Volgens de actrice komt het vaker voor dat mensen een verkeerde MS-diagnose krijgen. "Ik heb alle symptomen van iemand met MS. Echt alle", vertelt ze. "Ik had een verklaring. Ik had een reden waarom mijn dag elke dag klote was. En nu heb ik die reden niet meer. Dat is heel verontrustend en het verwart me enorm", aldus Applegate.