Koningin Mary op Deense daktuin met first lady Vietnam

Koningin Mary van Denemarken heeft de Vietnamese presidentsvrouw Ngô Phương Ly meegenomen voor een wandeling over een daktuin in Kopenhagen. Het bezoek aan de daktuin vormde de start van de tweede dag van het Vietnamese staatsbezoek aan Denemarken.

Daktuin ØsterGro ligt bovenop de vijfde etage van een gebouw in de groene wijk Østerbro. Er worden biologische groenten, kruiden en bloemen gekweekt. In het restaurant dat is gevestigd in een kas op de daktuin gingen Mary en de first lady van Vietnam aansluitend lunchen.

Koning Frederik en president Tô Lâm begonnen de tweede dag van het staatsbezoek bij Dansk Industri, een werkgeversorganisatie en belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in Denemarken. De koning opende er een zakelijke conferentie en beide staatshoofden hielden er een toespraak.