Christopher Nolan gaat zeker drie jaar geen film maken

Het duurt zeker drie jaar voordat regisseur Christopher Nolan zijn nieuwe film gaat maken. Dat vertelde de maker van The Odyssey in de talkshow TODAY waar hij te gast was. "Ik heb met deze film de grenzen van mijn eigen weerstand gevonden", zegt hij.

Nolan werkte ruim twee jaar aan zijn nieuwe verfilming van de Odyssee van de Griekse schrijver Homerus. Hij schreef het scenario in zo'n acht maanden en draaide de film van februari tot en met augustus 2025. De regisseur maakte opnames in Marokko, Griekenland, Italië, Schotland, IJsland en Malta. Hij draaide de film met grote IMAX-camera's, om beter en scherper beeld te krijgen.

De regisseur had hoofdrolspeler Matt Damon gewaarschuwd dat het een zware draaiperiode zou worden. "Maar ik geloof dat Matt dat pas écht begreep toen hij voor de eerste keer op de boot van Odysseus stond", aldus Nolan. "Ik heb de grenzen van mijn eigen weerstand gevonden, en die van iedereen die meewerkte. Maar het had niet geklopt als een film met dit verhaal en deze titel niet heel pittig was geweest om te maken."

Fans moesten na zijn vorige film Oppenheimer drie jaar wachten. "Het gaat zeker drie jaar duren voordat er een nieuwe film komt", aldus Nolan. "Minstens drie jaar."