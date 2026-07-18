Concert Bad Bunny in Milaan geëvacueerd om noodweer

Het concert dat Bad Bunny zaterdagavond in Milaan gaf, is kort na de start afgelast wegens noodweer. Dat melden lokale media, zoals Mi Tomorrow. Op sociale media delen fans filmpjes van de evacuatie van de renbaan waar het optreden was.

Na vijf liedjes werd in het Ippodromo La Maura omgeroepen dat het concert werd gestopt wegens de storm die over de renbaan trok. In eerste instantie moesten bezoekers blijven zitten. Maar kort daarna kregen bezoekers de vraag of zij zich snel maar rustig naar de uitgang wilden begeven.

Vanwege de storm waren ook delen van de metro in Milaan stilgelegd, waaronder lijn 1 waar het Ippodromo aan ligt. Het is volgens de website nog niet duidelijk of het concert op een later moment wordt vervolgd of ingehaald.

Het optreden van Bad Bunny op zaterdag was zijn tweede concert in Milaan. In totaal waren er meer dan 150.000 kaarten voor de twee optredens verkocht.