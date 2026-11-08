Christopher Nolan vindt dat het aan filmstudio's zelf is om hun werk te beschermen tegen kunstmatige intelligentie (AI). Dat zegt de tweevoudig Oscarwinnaar in de podcast Hollywood Insiders. Zo bevat zijn film The Odyssey van afgelopen zomer een waarschuwing dat deze niet gebruikt mag worden om AI mee te trainen.

"AI is een te groot verzamelbegrip. Het omvat te veel dingen en het wordt gebruikt door bedrijven om zich van hun verantwoordelijkheid te onttrekken", meent Nolan. "Ze willen het afschilderen als een soort van monster van Frankenstein dat helemaal los kan gaan en de wereld kan veranderen, zonder dat zij ervoor verantwoordelijk zijn. Daar moeten we ons krachtig tegen verzetten."

Volgens Nolan, die voorzitter is van de Amerikaanse regisseursbond DGA, is er al wetgeving die mensen en makers beschermt, maar is het aan de studio's om te zorgen dat zij hun copyrightrechten beschermen. "Binnen de bond zijn weinig uitzonderingen. Wij zijn niet de rechthebbenden van de films waaraan we gewerkt hebben. Het is aan de studio's om dat te doen. Ik was heel blij om in de standaardtekst aan het einde van The Odyssey voor het eerst te zien dat deze film niet gebruikt mag worden om data mee te trainen."