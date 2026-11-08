Museumplein stroomt vol met Rode Lijn-demonstranten

AMSTERDAM (ANP) - Het Museumplein in Amsterdam stroomt vol met in het rood geklede demonstranten die aan het Rode Lijn-protest meedoen. ANP-verslaggevers schatten dat er rond het middaguur duizenden mensen op het plein staan voor de demonstratie, die om 13.00 uur begint. Sommigen hebben borden en spandoeken bij zich, met daarop teksten als 'Zionisme is racisme', 'Geen Nederlandse steun aan apartheid' en 'Palestina Vrij'.

Het is de vierde keer dat het protest georganiseerd wordt, ditmaal door onder meer hulporganisaties Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children. De vorige editie in oktober vorig jaar in Amsterdam trok ongeveer 250.000 mensen.

De demonstranten beginnen rond 13.45 uur aan een mars langs onder meer de Stadhouderskade, Overtoom, de Amstelveenseweg, Cornelis Krusemanstraat en de De Lairesestraat. De mars eindigt weer op het Museumplein. Daarvoor spreken onder meer oud-PvdA-minister Lilianne Ploumen, medeoprichter van de Boycott, Divestment, Sanctions-beweging BDS Omar Barghouti en Medhat Alamawi van de Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGNL).