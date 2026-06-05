Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) verwacht zaterdag zo'n honderd mensen bij een protest tegen het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in Arnhem. De demonstranten willen met protestborden en banners van zich laten horen.

De bedoeling is dat zij dit doen voor een van de ingangen van het stadion, zegt directeur Naomi Mestrum. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch laat desgevraagd weten dat "pal tegen de hoofdingang" geen optie is. "Dat gaan we niet toestaan. We moeten de veiligheid van de 40.000 bezoekers kunnen garanderen." Waar de demonstranten dan wel kunnen staan, kon hij nog niet zeggen. Wel beloofde hij eerder al dat zij een plek krijgen waar zij "zichtbaar en hoorbaar zijn voor hetgeen waartegen zij demonstreren".

Voor zaterdag zijn er in totaal drie demonstraties aangemeld bij de gemeente: van het CIDI en van twee "individuen".

In meerdere landen zijn concerten van Ye geannuleerd vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitspraken.