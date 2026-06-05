Mediaminister Rianne Letschert "bestudeert" de reactie die de NPO en de omroepen vrijdag hebben gegeven op een rapport van een onafhankelijke commissie over de toekomst van het mediabestel. Dat heeft haar woordvoerder vrijdag laten weten aan het ANP: "We komen hier later op terug." Het is niet duidelijk op welke termijn Letschert met haar antwoord komt.

De NPO onderschrijft de conclusie dat de "huidige inrichting ingrijpende verbetering en hervorming vereist". De omroepen zeggen de opdracht inhoudelijk graag aan te gaan. "We wachten niet op een nieuw bestel, maar starten direct met de veranderingen die nodig zijn."

Een nieuw bestel biedt volgens de NPO de kans "om heldere verantwoordingslijnen te creëren, met voldoende gezag en doorzettingsmacht, zodat ingrijpen mogelijk is wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer de Ombudsman een omroephuis zou aanspreken." Ook moet de positie van de Ombudsman worden versterkt, zodat deze bij het uitblijven van of bij onvoldoende ingrijpen het Commissariaat voor de Media kan verzoeken een sanctie op te leggen.

De omroepen hebben de NPO ook verzocht om de minister op te roepen om "binnen de wettelijke mogelijkheden passende maatregelen met betrekking tot Ongehoord Nederland te nemen". De omroepen vinden dat zij niet meer kunnen samenwerken met de aspirant-omroep.

De NPO heeft dit verzoek nog niet overgebracht aan Letschert en zegt "dit verzoek in beraad te hebben. Het doen van zo'n verzoek vereist grote zorgvuldigheid." De woordvoerder van de NPO kan niet zeggen op welke termijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hier een besluit over gaan nemen. Wel erkennen de twee raden dat de verschillen tussen de omroepen en ON! "onoverbrugbaar zijn".