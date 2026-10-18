Cindy Crawford reageert op overlijden zoon Presley: diepbedroefd

Cindy Crawford is "diepbedroefd" na het overlijden van haar zoon Presley Gerber op 27-jarige leeftijd. Het gezin van Presley heeft een maand na zijn overlijden voor het eerst publiekelijk van zich laten horen. "We zijn diepbedroefd dat we onze geliefde zoon en broer moeten missen", schrijven het model, haar partner Rande Gerber en dochter Kaia Gerber in een gezamenlijk statement op Instagram. Daarbij delen ze een zwart-witfoto van Presley.

"We prijzen ons gelukkig dat Presley 27 jaar deel van ons leven uitmaakte", vervolgen ze. "Hij is een lieve, mooie ziel die liefhad en geliefd werd, nu en voor altijd. We zijn zo trots op hoe hij in het leven stond, met vriendelijkheid en kwetsbaarheid." Presley overleed op 20 september. Hij was net als zijn wereldberoemde moeder ook model.

"We zijn dankbaar voor alle liefde en steun van zo veel mensen die onze familie kennen en liefhebben, en zelfs van vreemden die ons verdriet voelen. Tot we elkaar weer zien, lieve jongen. We houden voor altijd van je, mama, papa en Kaia", sluit het gezin de verklaring af.

De doodsoorzaak is niet officieel bekendgemaakt, maar volgens TMZ zou het vermoedelijk om een overdosis gaan. In 2023 maakte hij bekend te worstelen met mentale problemen en drugsgebruik.