Taylor Swift voor het eerst sinds Eras Tour met band op podium

Taylor Swift heeft voor het eerst sinds het einde van haar Eras Tour weer met een volledige band opgetreden. De 36-jarige zangeres verzorgde tijdens het jaarlijkse gala van het Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles een optreden van vier nummers, meldt Variety.

Swift zong onder meer haar hit The Fate of Ophelia, die ze niet eerder live had uitgevoerd. Ook bracht ze I Knew It, I Knew You ten gehore, het nummer dat ze maakte voor de animatiefilm Toy Story 5. Daarnaast zong ze haar oudere hits Blank Space en Love Story.

De zangeres werd aangekondigd door presentator Conan O'Brien, die haar vergeleek met alle vier de Beatles bij elkaar. Swift moedigde het publiek vervolgens aan om mee te dansen. "Dansen mag absoluut. Het hoeft niet, maar het is wel leuker", zei ze.

De Eras Tour eindigde in december 2024. Sindsdien trad Swift nog wel op bij kleinere gelegenheden, maar niet meer met een volledige begeleidingsband.