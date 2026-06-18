Cinekid Festival opent met nieuw seizoen Kabam!

De veertigste editie van het Cinekid Festival opent in oktober met de vertoning van een nieuw seizoen van de internationaal bekroonde kleuterdramaserie Kabam!. Dat heeft het media- en filmfestival voor kinderen donderdag bekendgemaakt.

In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst. Het tweede seizoen is door dezelfde makers gemaakt.

De eerste reeks werd veelal lovend ontvangen. De Nederlandse productie van IJswater Films won in 2022 een International Emmy Award in de categorie Kids: Live-Action. In 2021 werd Kabam! tijdens het Cinekid Festival uitgeroepen tot beste Nederlandse fictieserie.