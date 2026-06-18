Boeiende expositie van Ruud Kuijer in het Kröller-Müller Museum - Opening door burgemeester René Verhulst

Deze zomer presenteert het Kröller-Müller Museum een bijzondere tentoonstelling met zestien sculpturen van de Utrechtse beeldhouwer Ruud Kuijer.

Door René Hazeleger

De werken zijn te zien in het iconische Rietveldpaviljoen, midden in de beroemde beeldentuin van het museum. De expositie biedt bezoekers een unieke kans om kennis te maken met een kunstenaar die al decennialang de grenzen van de abstracte beeldhouwkunst verkent.

Sculpturen die spreken door vorm en materiaal

Ruud Kuijer (1959), geboren in Schalkwijk en woonachtig in Utrecht, werkt voornamelijk met robuuste materialen zoals beton en staal. Zijn sculpturen ontstaan vanuit een onderzoek naar vorm, structuur en evenwicht. Daarbij laat hij zich inspireren door alledaagse constructieve elementen zoals H-balken, betongaas en springveren.

In zijn werk staat niet een verhaal of voorstelling centraal, maar de sculptuur zelf. Kuijer onderzoekt wat een beeld maakt tot een beeld: hoe het staat, ligt, hangt of leunt. Zijn abstracte vormen gaan een dialoog aan met elkaar en met de ruimte waarin zij zich bevinden. Daardoor worden bezoekers uitgenodigd om niet alleen naar de sculpturen te kijken, maar ook bewust te ervaren hoe vorm, materiaal en omgeving elkaar beïnvloeden.

Een bijzondere ontmoeting met het Rietveldpaviljoen

De tentoonstelling vindt plaats in het Rietveldpaviljoen, een architectonisch meesterwerk van Gerrit Rietveld (1888-1964). Het paviljoen werd oorspronkelijk ontworpen voor de Internationale Beeldententoonstelling Sonsbeek 1955 in Arnhem en kreeg in 1964 een nieuwe bestemming in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum.

Normaal gesproken huisvest het paviljoen sculpturen uit de museumcollectie, maar deze hebben plaats gemaakt voor het werk van Kuijer. De open structuur van het gebouw, met zijn zorgvuldig geplaatste horizontale en verticale elementen, vormt een ideale omgeving voor de sculpturen. Het subtiele spel van licht en ruimte versterkt de werking van de beelden, terwijl de sculpturen op hun beurt de architectuur accentueren.

Het resultaat is een fascinerende wisselwerking. Het lijkt alsof de beeldtaal van Kuijer en de architectuur van Rietveld met elkaar in gesprek zijn. Bezoekers ervaren daardoor niet alleen afzonderlijke kunstwerken, maar een totaalervaring waarin beeldhouwwerk en ruimte samensmelten.

Opening door burgemeester René Verhulst

De tentoonstelling werd op 12 juni officieel geopend door René Verhulst, burgemeester van Ede. Tijdens de opening memoreerde hij zijn eerdere kennismaking met Kuijer uit de periode dat hij wethouder was in Utrecht. In die functie speelde Verhulst een belangrijke rol bij het realiseren van Kuijers monumentale kunstproject Waterwerken langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Waterwerken: een monumentaal visitekaartje

Veel treinreizigers kennen het werk van Kuijer zonder zich daarvan bewust te zijn. Wie vanuit Utrecht over de Demkabrug het Amsterdam-Rijnkanaal passeert, ziet langs het water een reeks van zeven indrukwekkende betonnen sculpturen verrijzen. Vooral in de avonduren, wanneer de kunstwerken worden aangelicht, vormen zij een opvallend en bijna surrealistisch onderdeel van het landschap.

Deze zeven monumentale beelden dragen gezamenlijk de naam Waterwerken. Het project geldt als het grootste beeldenproject in de openbare ruimte van Nederland. De grootste sculptuur, gelegen nabij de Demkabrug, is ruim twaalf meter hoog en weegt ongeveer veertig ton.

Kuijer werkte tien jaar aan de totstandkoming van deze reeks. Voor de productie van de gewapend betonnen beelden werd een enorme hoeveelheid cement gebruikt. Opvallend is de inventieve manier waarop de kunstenaar mallen creëerde. Hiervoor gebruikte hij onder meer badkuipen, vervormde buizen, roeiboten, kunststof vijvers en zelfs een surfplank. Alledaagse objecten kregen zo een tweede leven als bouwsteen voor monumentale kunst.

Beelden die ruimte laten spreken

De tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum laat zien waarom Ruud Kuijer tot de meest eigenzinnige beeldhouwers van Nederland behoort. Zijn sculpturen vragen niet om een uitleg of een verhaal, maar om aandachtige observatie. In combinatie met de bijzondere architectuur van het Rietveldpaviljoen ontstaat een tentoonstelling waarin vorm, materiaal en ruimte elkaar versterken.

Voor liefhebbers van moderne beeldhouwkunst én voor bezoekers die zich graag laten verrassen door kunst in een unieke omgeving, is deze expositie een aanrader.

De expositie is te zien tot en met 4 oktober 2026.

Voor actuele informatie en online kaartverkoop zie www.krollermuller.nl

Burgemeester René Verhulst en directeur Benno Tempel over het werk van Ruud Kuijer:

Bekijk het interview met Ruud Kuijer over deze expositie