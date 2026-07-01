Miley Cyrus is de volgende ster die van speelgoedfabrikant Mattel een eigen barbiepop heeft gekregen. Zangeressen als Stevie Nicks, Tina Turner en Kylie Minogue gingen haar voor.

"Barbie vertegenwoordigt een persoonlijke droom van mij", schrijft Cyrus in het bijschrift van een video op Instagram waarin ze haar pop onthult. "Ze staat voor iets wat ik nooit zal ontgroeien, omdat ze met mij meegroeit. Toen ik klein was, vlechtte ik haar haar en verwisselde ik haar outfits. Als volwassene koester ik mijn collectie en haal ik haar nooit meer uit de doos. Dat ik nu mijn eigen barbiepop kan vasthouden, maakt de cirkel helemaal rond."

De pop is helemaal in het zwart gekleed en draagt hoge hakken, een leren broek en jack en een zonnebril op haar hoofd. In haar hand heeft de barbiepop een microfoon. Volgens de 33-jarige Cyrus staat dit niet alleen symbool voor haar muziek, maar ook voor "het gebruiken van je stem".