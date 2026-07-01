André Hazes heeft zijn fans gerustgesteld nadat hij afgelopen weekend een paar optredens moest afzeggen. In zijn Instagram Stories vertelt de zanger dat zij zich geen zorgen om hem hoeven te maken.

Naar eigen zeggen kreeg hij veel berichten binnen van bezorgde mensen. "Dat hoeft niet", verzekert hij. De zanger zegt dat hij zich "kiplekker" voelt, maar dat hij "twee tennisballen" in zijn keel heeft. "Er komt geen zangklank en dat is heel frustrerend."

De 32-jarige zanger hoopt dat hij komend weekend weer gewoon kan zingen. Donderdag heeft hij al een optreden gepland staan in Utrecht, de dagen daarna staat hij onder meer op de Amsterdamse Zomer.