Het Centraal Joods Overleg (CJO) respecteert de uitspraak dat de Amerikaanse rapper Ye in het land mag blijven, maar is wel "diep teleurgesteld". Het CJO spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper, die in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. De voorzieningenrechter ziet op dit moment geen concrete aanwijzingen dat de komst van Ye, ook wel Kanye West, een gevaar vormt voor de openbare orde en stuurt hem het land dus niet uit.

Ye is momenteel op tournee in Europa, maar zijn concerten in Frankrijk, Polen en Zwitserland gingen al niet door. Het Verenigd Koninkrijk ontzegde hem toegang tot het land. "Het CJO wijst erop dat Nederland nu alleen staat en dat andere landen wel de morele moed hadden die in Nederland ontbrak. Vier landen kwamen, gebonden aan dezelfde Europese kaders, tot een andere uitkomst", reageert de organisatie.

Ye treedt zaterdag- en maandagavond op in het GelreDome.