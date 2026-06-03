Sef is dit jaar de winnaar van de Lennaert Nijgh Prijs. De rapper ontvangt de oeuvreprijs voor beste tekstdichter maandag tijdens het jaarlijkse Buma Awards Gala in Amsterdam, maakte Buma Cultuur bekend.

Yousef Gnaoui, zoals de artiest echt heet, is verrast. "Het is helemaal niet iets waar ik überhaupt over nadacht", geeft hij toe. "Maar het is heel vet. Een grote eer. En een lijstje met illustere namen", reageert de rapper tegen het ANP. "Het is één ding dat mensen je liedjes leuk vinden. Maar ik steek heel veel energie, moeite en liefde in teksten. Dat vind ik zelf een van de leukere aspecten van wat ik doe. En dat dat dan gezien wordt, is wel echt tof", vervolgt hij.

Sef werd bekend als lid van de hiphopformatie Flinke Namen en wist meerdere keren de hitlijsten te bereiken met nummers als Tijdmachine en De Leven. De rapper, die al zo'n twintig jaar actief is, houdt het leuk door het elke keer moeilijker te maken voor zichzelf. "Dat is gewoon elke keer weer iets nieuws proberen. Er is altijd wel iets dat je nog niet hebt gedaan of geprobeerd", zegt Sef. "Iedereen heeft in principe dezelfde woorden tot zijn beschikking. Hoe je die woorden rangschikt, maakt zoveel uit. Dat is wel een soort van magisch, toch?"

De prestigieuze Nederlandse oeuvreprijs is bedoeld voor tekstdichters die "zijn/haar sporen gedurende vele jaren hebben verdiend", aldus Buma Cultuur. Vorig jaar ging deze prijs naar Boudewijn de Groot, in de jaren daarvoor naar Thomas Acda, Erik de Jong (Spinvis) en postuum naar Henny Vrienten. Ook Belinda Meuldijk, Pepijn Lanen (Faberyayo), Guus Meeuwis en Huub van der Lubbe mochten ooit de prijs in ontvangst nemen.