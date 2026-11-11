Claude kan zich als een van de nieuwe coaches van The Voice Kids goed inleven in de jonge deelnemers. Dat vertelt hij in een gesprek met het ANP. De 23-jarige zanger, die zijn muziekcarrière zelf bij de talentenjacht begon, zegt de spanning van de kandidaten goed te herkennen.

"Ik heb er natuurlijk zelf gestaan", blikt Claude terug op zijn deelname in 2019. "Toen werd die knop van mij ingedrukt en nu druk ik op die knop. Dat is heel bijzonder." Hij weet wat de jonge deelnemers meemaken. "Ik voel echt het moment dat ik de voetstapjes hoor vanuit mijn stoel, de druk en spanning die zij ervaren. Op het moment dat ik draai, probeer ik daarom mee te geven hoe bijzonder het is dat ze daar staan."

Claude hoopt de jonge deelnemers met zijn eigen verhaal te inspireren. "Het is echt heel bijzonder dat ik dat kan zijn voor de kids", vertelt hij over zijn voorbeeldfunctie voor de kandidaten. "Om hen mee te geven hoe mijn traject is geweest, vanaf het moment dat ik heb meegedaan tot het moment dat mijn eerste liedje uitkwam. En hoe het nou zo komt dat ik opeens in die stoel zit."

Moeilijker

Dat hij nu zelf in een van de rode stoelen zit, noemt hij "een enorme eer", hoewel het coachen lastiger was dan hij had verwacht. "Voor mij was het de eerste keer dat ik ging coachen. Het vraagt ook wel heel veel verantwoordelijkheid." Gelukkig kon de zanger rekenen op de ervaring van collega-coach Ilse DeLange, van wie hij naar eigen zeggen veel heeft geleerd.

"Ik vond het zo krachtig hoe Ilse de kinderen echt een hart onder de riem stak. Ik dacht: hier leer ik zoveel van, door haar naast me te hebben. Zij weet als geen ander hoe het is om in die stoel te zitten. Elke keer als ik naar haar luisterde, dacht ik: ja, precies wat zij zegt."

The Voice Kids keert vanaf vrijdag na bijna vijf jaar terug op televisie. Naast Claude en DeLange maken ook Emma Heesters en Flemming deel uit van de coaches.