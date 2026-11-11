Makers GTST nemen contact op met Pierre Bokma

De producenten van soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden "hebben contact gehad" met acteur Pierre Bokma. Dat laat een woordvoerder van RTL weten aan het ANP. De makers van de serie namen dinsdag contact met Bokma op nadat hij in talkshow Eva zei dat hij heel graag een keer in de serie wilde meespelen.

RTL doet "nu verder geen mededelingen over het gesprek of de uitkomst", aldus de zegsman. Bokma vertelde maandag dat hij in een ver verleden al eens auditie deed voor de soapserie, maar daarna niets meer hoorde. Hij voegde daaraan toe dat hij het nog steeds graag zou willen.

De acteur zegt graag te willen weten hoe het is om in een soapserie mee te spelen. "Ik wil weten hoe het zit. Al die mensen doen hartstikke hun best, ze hebben een groot publiek. Ik heb mensen gezien die kort voorbijkwamen en het hartstikke leuk hadden", aldus Bokma. De acteur zegt er trots op te zijn dat hij in zijn carrière zowel in hoogstaand drama als in films en series heeft gespeeld die bewust mikken op een groot publiek.