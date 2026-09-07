Claudia de Breij en Caro in nieuw seizoen De slimste mens

Cabaretier Claudia de Breij, zangeres Caro en presentator Rob Kamphues doen mee aan het nieuwe seizoen van De slimste mens, dat maandag 21 september begint. Ook onder anderen schrijver Tobi Lakmaker en Kensington-gitarist Casper Starreveld zijn kandidaat in de kennisquiz, heeft KRO-NCRV maandag bekendgemaakt.

Het 28e seizoen wordt opnieuw gepresenteerd door Herman van der Zandt, met Paulien Cornelisse als jurylid. Presentatoren Nienke van Dijk en Kefah Allush en cabaretier Wina Ricardo zijn de eerste kandidaten die het tegen elkaar opnemen.