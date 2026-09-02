George Clooney heeft zich woensdag op het Filmfestival van Venetië aangesloten bij de groeiende groep Hollywoodsterren die hun steun hebben uitgesproken aan acteur Mark Ruffalo. Ruffalo, onder meer bekend van de Hulk, wordt door studio Paramount beticht van antisemitisme. Een groep van zo'n tweehonderd Joodse beroemdheden heeft zich fel uitgesproken tegen deze reactie van Paramount.

Ook Clooney zei op een persconferentie dat hij volledig achter Ruffalo staat. "Ik steun het feit dat hij zich vrij voelt om zich uit te spreken", zegt Clooney. "Het zou belachelijk zijn als we de vrijheid van meningsuiting gaan verbannen. Ook al zou ik het niet met Mark eens zijn, dan nog verdedig ik zijn vrijheid om zich uit te spreken. Zo werkt een democratie." De superster voegde er nog aan toe dat hij Ruffalo waardeert: "Hij is een goed mens."

Paramount betichtte Ruffalo van antisemitisme nadat hij zich had uitgesproken over de mogelijke fusie tussen Paramount en Warner Bros. Ruffalo uitte kritiek op Paramount-baas David Ellison en zijn vader Larry Ellison. Ellison senior is de oprichter van Oracle, een softwarebedrijf dat het Israëlische leger zou helpen met vergeldingsacties in Gaza.

De grote Hollywoodnamen, onder wie Joaquin Phoenix, Joel Coen en Tony Kushner, spreken van een "lastercampagne" tegen Ruffalo. Zij noemen het absurd dat Ruffalo antisemitisch zou zijn omdat hij kritiek uit op de aankomende fusie.