Lisette Wellens moet nog even wennen aan het feit dat ze niet meer zo vroeg hoeft op te staan. De presentatrice verliet deze zomer WNL na negen jaar en maakte lange tijd deel uit van het presentatieteam van het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland.

De 39-jarige Wellens noemt het "gek, maar ook wel ergens weer fijn" dat ze het hoofdstuk WNL heeft afgesloten. "M'n wekker ging deze week ineens niet zo vroeg meer. Op maandag zijn de uitzendingen natuurlijk weer begonnen maar niet voor mij. Ik heb gewoon eens lekker op de bank kunnen kijken", zegt ze tegen het ANP.

Wellens heeft nog geen nieuwe tv-klus, maar verdwijnt niet uit de media, verzekert ze. "Er lopen wel wat dingetjes, maar niet concreet. Ik heb gewoon heel veel zin in nieuwe dingen, nieuwe energieën, en ik ben lekker aan het schrijven."

De presentatrice vertrok bij WNL omdat ze naar eigen zeggen "onvoldoende ruimte" had om haar ambities waar te maken.