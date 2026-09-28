Clouseau komend jaar op clubtour door Nederland

Clouseau treedt komend voorjaar op in negen Nederlandse poppodia verspreid door het land. De reeks concerten is onderdeel van de nieuwe clubtour van de Belgische formatie. De laatste keer dat Clouseau in Nederland op tournee ging, was in 2024 toen de band haar 40-jarig bestaan vierde.

De tournee begint op 21 februari in Den Haag en gaat in de weken erna naar Groningen, Arnhem, Utrecht, Tilburg, Maastricht, Heerlen en Haarlem. Op 23 maart wordt de tournee afgesloten met een optreden in Enschede.

Koen en Kris Wauters, de broers om wie Clouseau draait, zijn momenteel te zien in het AVROTROS-programma Beste Zangers op NPO 1. Begin augustus volgend jaar geeft de Belgische formatie een optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Clouseau wordt daarmee de eerste Belgische act met een eigen show in het stadion.