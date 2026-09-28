EU breidt sanctielijst uit om ontvoering Oekraïense kinderen

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben maandag sancties ingesteld tegen tien mensen en zeventien instellingen die verantwoordelijk zijn voor de systematische, gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en de door Rusland bezette Oekraïense gebieden.

Zij hebben daarnaast Oekraïense kinderen gedwongen tot russificatie, via indoctrinatie en militair-patriottisch onderwijs, aldus de EU-landen.

Het gaat onder meer om kinderkampen en sportcentra in Rusland en in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne. Ook aan het Comité voor Toerisme van de stad Moskou en twee Russische bedrijven die actief zijn in de sector recreatie, toerisme en entertainment voor kinderen zijn sancties opgelegd. Zij organiseren activiteiten over de Russische geschiedenis, oorlogsherdenkingen en geven militair-patriottisch onderwijs.

Sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn ruim 20.500 Oekraïense kinderen gedeporteerd, zo wordt geschat.