Coen Swijnenberg verrast met figurantenrol in Gooische Vrouwen

Radiopresentator Coen Swijnenberg is dinsdag verrast met het nieuws dat hij een figurantenrol krijgt in de populaire Videoland-serie Gooische Vrouwen. Dat gebeurde tijdens de live-uitzending van de Coen & Sander Show op JOE. Regisseur Will Koopman was persoonlijk naar de studio gekomen om Swijnenberg te vertellen dat hij woensdag samen met zijn twee teckels naar de set mag komen.

"Ik dacht echt dat zoiets niet zou gebeuren, want dit wil iedereen wel", reageerde de 46-jarige radio-dj verrast. "Samen met de hondjes op de set staan, ik voel me echt enorm vereerd." Ook Koopman is blij dat Swijnenberg een bijdrage komt leveren aan de hitserie. "Een figurantenrol in de serie, dat gebeurt echt niet vaak. Dus het is hartstikke leuk dat je komt", zei de 69-jarige regisseur.

Swijnenberg werd tijdens een eerdere uitzending vergeleken met het Gooische Vrouwen-personage Roelien Grootheeze, vanwege zijn witte bodywarmer. Sander Lantinga regelde daarop dat zijn collega woensdag naar de opnames mag komen. Het is niet bekendgemaakt aan welke scène Swijnenberg deelneemt, evenals met wie de opname wordt gespeeld.