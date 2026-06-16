Zus van in 2009 vermoorde Onno Kuut: mijn broer deed ertoe

ROTTERDAM (ANP) - "Hij was geen dossier, geen krantenartikel, geen etiket, geen stereotype. Hij was mijn broer en hij had, net als ieder mens, een verhaal", vertelde de zus over de in 2009 vermoorde Onno Kuut (30) dinsdag in de rechtbank in Rotterdam op de eerste dag van het vierdaagse hoger beroep tegen de zogenoemde 'tatookillers'.

De vier mannen worden ervan verdacht Kuut, uit Enschede, te hebben gemarteld en met een mes te hebben gedood om zijn lichaam vervolgens te begraven in de duinen bij Hoek van Holland. De rechtbank sprak hen in februari 2020 vrij na een eis van levenslang.

Er waren aanwijzingen dat de mannen "in meer of mindere" mate betrokken waren bij de moord, aldus de rechtbank destijds. Maar er was onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Justitie ging hiertegen in hoger beroep.

'Laffe daad'

De zus vertelde dat de relatie met haar geadopteerde broer niet altijd even goed was, maar dat ze hem had leren begrijpen. "En uiteindelijk heb ik geleerd van hem te houden."

De zaak had ook haar kijk op de verdachten veranderd. "Wat ik inmiddels wel weet, is dat niemand wordt geboren met de bedoeling om te moorden", zei ze. "Dat betekent niet dat verantwoordelijkheid niet belangrijk is. Dat betekent niet dat waarheid niet belangrijk is, integendeel", benadrukte ze. "Juist daarom sta ik hier, omdat mijn broer ertoe deed."

De vier verdachten hebben betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Twee van hen waren verschenen in de rechtbank. "Ik vind het een laffe daad en ik ben daar niet bij betrokken", zei Cor P. (43). "Ik kan niet wachten om deze zaak achter mij te laten", vulde zijn broer Brian P. (38) aan. De broers zitten momenteel vast voor andere feiten. Beiden hebben gezegd het criminele leven achter zich te willen laten.