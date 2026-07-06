Verschillende mediapersoonlijkheden staan er maandag op sociale media bij stil dat het vijf jaar geleden is dat er een aanslag plaatsvond op Peter R. de Vries. Onder anderen Khalid Kasem, Kees van der Spek en William Rutten herdenken De Vries, die negen dagen na de aanslag overleed.

Van der Spek deelt op Instagram een foto waarop hij met De Vries te zien is voor de skyline van New York. "Vijf jaar", schrijft hij erbij. Het tweetal werkte jarenlang samen voor het tv-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, waarvoor zij de hele wereld over reisden om reportages te maken.

Fotograaf Rutten deelt een hartje bij een drieluik zwartwitfoto's waar De Vries lachend op staat. Oud-presentator en voormalig kantoorgenoot van De Vries Khalid Kasem deelt ook een foto van De Vries. "Blijf wie je bent… Houd als het nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel. En breng dat weer over aan je kinderen. Dan komt het allemaal goed", schrijft hij.

Stichting

Ook de Peter R. de Vries Foundation staat stil bij de aanslag. De Vries had de voorloper daarvan, Stichting De Gouden Tip, nog maar net opgericht toen hij om het leven kwam. Directeur Annemiek van Spanje vertelt dat zij na zijn overlijden aanvankelijk niet wisten hoe zij verder moesten. "Toch hebben de afgelopen vijf jaar ons iets bijzonders laten zien: dat in heel veel mensen iets leeft van waar Peter voor stond. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid, zijn betrokkenheid bij de ander, of zijn vastberadenheid om niet weg te kijken wanneer iemand hulp nodig heeft."

Op 6 juli 2021 werd De Vries van dichtbij neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij was op weg naar zijn auto, nadat hij in een uitzending van RTL Boulevard te zien was geweest.