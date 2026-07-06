Kelly de Vries herdenkt haar vader Peter R. de Vries het liefst in stilte. "Op 6 juli kies ik er altijd voor om een momentje voor mezelf te nemen", vertelt ze aan Shownieuws. Het is maandag precies vijf jaar geleden dat de misdaadjournalist werd neergeschoten. Hij overleed uiteindelijk op 15 juli.

"Ik pak dan vaak al zijn spullen erbij. De brieven die hij aan mij heeft geschreven, zijn urn, de muziek die we hebben gedraaid op zijn uitvaart", aldus De Vries. Op dat moment gooit ze naar eigen zeggen de emmer leeg die het hele jaar door volloopt. "Dat voelt heel fijn. Dan is hij even extra dichtbij."

Ook Kelly's broer Royce stond maandag stil bij het overlijden van zijn vader. "Vandaag wil ik vooral denken aan alle mooie herinneringen, aan wie hij was, aan zijn humor, zijn liefde en alles wat hij ons heeft meegegeven. Dat draag ik elke dag met me mee", schreef hij op Instagram.