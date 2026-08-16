Vele tientallen collega's uit het muziekvak hebben actrice Vajèn van den Bosch op Instagram gefeliciteerd met haar hoofdrol in de nieuwe Disney-musical The Greatest Showman. Onder meer Martijn Noort, Jim Bakkum, Emma Kok, Willemijn Verkaik, Milan van Waardenburg, Sarah Janneh en Bettina Holwerda sturen de 28-jarige ster een hartje, een knuffel, een duimpje of een korte, uitbundige tekst.

Van den Bosch is vanaf komend voorjaar op West End te zien in de nieuwe Disney-musical The Greatest Showman. De 28-jarige Van den Bosch was afgelopen voorjaar ook al enkele weken te zien tijdens een eerste proefperiode van de voorstelling in Bristol. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur op West End deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical.

De musical is gebaseerd op de gelijknamige film over het rondreizende circus van showman P.T. Barnum. Van den Bosch vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind, die de ster van het circus van showman P.T. Barnum wordt. De voorstelling is vanaf het voorjaar te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. De premièredatum is nog niet bekendgemaakt.