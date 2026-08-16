TORONTO (ANP) - Al bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend gericht aan het parlement om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Pete Hoekstra, uit te wijzen.

Het idee komt van een vrouw in Calgary en heeft de steun van het parlementslid van de Green Party in Canada's lagerhuis, Elizabeth May. De in Groningen geboren diplomaat Hoekstra is een omstreden figuur in Canada door zijn verbale steun aan het beleid van president Donald Trump die eerder Canada en Groenland als Amerikaans bestempelde. Hij was drie jaar lang ambassadeur in Den Haag.

Het Canadese parlement kan geen ambassadeur wegsturen. De petitie moet een drukmiddel zijn op de regering om dat te doen. De regering van dit land, waarvan driekwart van de export naar de VS gaat, heeft in eerdere ruzies met Trump al aangegeven dit niet te willen.

Het federale parlement, waar Elizabeth May één zetel heeft, zou in meerderheid een grote hekel hebben aan Hoekstra, maar niet uit zijn op verdere escalatie in conflicten met de VS.