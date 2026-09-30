Colombiaanse band Monsieur Periné kondigt pauze aan

De Colombiaanse band Monsieur Periné heeft een pauze aangekondigd voor onbepaalde tijd. "We gaan uit elkaar. We weten niet voor hoelang. Wat we wel weten, is dat we deze ruimte nodig hebben", schrijft de band, die bijna twintig jaar bestaat, in een verklaring op Instagram.

"Dit is misschien wel de moeilijkste beslissing die we ooit hebben moeten nemen. En we zijn nog steeds bezig om het te verwerken. Ieder in zijn eigen tempo. Ieder op zijn eigen manier", schrijft de band. Volgens Monsieur Periné hebben de bandleden ruimte voor zichzelf nodig.

Monsieur Periné won in 2015 bij de Latin Grammy Awards de prijs voor beste nieuwe artiest en in 2023 de prijs voor beste alternatieve album. Ook worden nummers als Nuestra Canción en Bailar Contigo miljoenen keren gestreamd op Spotify.