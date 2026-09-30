Geen uitsupporters van Israëlische Hapoel welkom bij duel met AZ

ALKMAAR (ANP) - Het Israëlische Hapoel Beer Sheva mag 15 oktober geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Dat heeft de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) besloten op basis van openbare veiligheidsafwegingen, meldt AZ op de eigen website.

De club zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op "het veilig en verantwoord organiseren van de wedstrijd". De veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen staat daarbij volgens de club voorop. "AZ begrijpt dat deze wedstrijd binnen de samenleving verschillende reacties en opvattingen oproept en respecteert dat mensen hierover van mening verschillen."

De wedstrijd in Alkmaar begint donderdag 15 oktober om 18.45 uur. AZ begon de Europa League met een 1-0-nederlaag op bezoek bij het Engelse Sunderland.