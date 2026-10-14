Het album Arirang van K-popformatie BTS is dit jaar al 5 miljard keer gestreamd op Spotify. Volgens BigHit Music, het platenlabel van de groep, is dat het grootste aantal streams voor albums die dit jaar zijn verschenen.

De plaat heeft een voorsprong van zo'n 2 miljard streams op de nummer twee, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love van Olivia Rodrigo. De leadsingle van het BTS-album, Swim, nadert de 1 miljard streams.

Arirang verscheen in maart nadat BTS een pauze van een paar jaar had ingelast. Het album stond na het verschijnen in meerdere landen bovenaan de hitlijsten.