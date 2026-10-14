De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het besluit van de NPO dat Nederland dit jaar wel meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat Margo Smit woensdag desgevraagd aan het ANP weten.

Sommige klagers willen dat de NPO openbaar maakt hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Anderen zijn boos dat het besluit van AVROTROS om vanwege Israël niet te gaan wordt gepasseerd. Volgens Jurre Bosman, directeur Media van de NPO, is het belangrijk "onderdeel te blijven van dit verbindende Europese evenement".

De ombudsman laat weten alle meldingen door te sturen naar de NPO. Zij neemt de klachten niet in behandeling, omdat de ombudsman zich alleen buigt over journalistieke producties van de publieke omroep. Het Eurovisie Songfestival valt hier niet onder, aldus de ombudsman.