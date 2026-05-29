Comebackconcerten SBMG in Ziggo Dome snel uitverkocht

De comeback van hiphopduo SBMG kan op veel belangstelling rekenen. Concertorganisator Friendly Fire maakte bekend dat de twee shows van rappers Chivv en Henkie T in de Ziggo Dome al binnen een paar uur zijn uitverkocht.

SBMG maakte deze week bekend weer samen te komen voor een show op 5 december, later werd nog een extra concert op 16 december aangekondigd.

De rappers gingen in 2019 uit elkaar om zich te richten op hun solocarrière. SBMG, kort voor Sawtu Boys Money Gang, is bekend van nummers als Oeh Na Na, 4x Duurder en LIT.