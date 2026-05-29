Groep mensen richt vernielingen aan bij Mevlana Moskee Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een groep van zes mensen heeft vernielingen aangericht bij de Mevlana Moskee in Rotterdam-West. Dat gebeurde op het moment dat er in het gebouw mensen aanwezig waren, meldt de politie.

De moskee heeft aangifte gedaan en meldt dat de aanwezigen erg geschrokken zijn door het incident. De daders zijn met een taxi gevlucht. De moskee heeft beelden van de vermoedelijke daders gemaakt.

"We hebben sterke vermoedens dat het gaat om een groepje beschonken personen die de vernielingen hebben gepleegd", zegt een politiewoordvoerder. "We hebben camerabeelden veiliggesteld en doen onderzoek."

Reactie burgemeester

Burgemeester Carola Schouten spreekt haar afschuw uit over het incident. "Dit soort intimiderend en vernielzuchtig gedrag is volstrekt onacceptabel en staat haaks op de waarden van respect en vrijheid van godsdienst die wij in onze stad en in Nederland hooghouden."

"Ik heb contact opgenomen met het bestuur van de moskee om onze steun te betuigen en te bespreken welke ondersteuning de gemeenschap verder nodig heeft", vervolgt Schouten. "De politie doet nader onderzoek naar het incident. Iedereen die iets gezien of gehoord heeft dat het onderzoek kan helpen, meldt deze informatie aan de politie."