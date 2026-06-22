Comedian Moshe Kasher heeft kanker

Comedian Moshe Kasher heeft bekendgemaakt dat bij hem een vorm van keelkanker is vastgesteld. De Amerikaanse cabaretier deelde op Instagram dat hij drie maanden geleden tijdens opnames van een nieuw filmproject een verdikking ontdekte in een van zijn amandelen.

Kasher onderging twee dagen geleden een operatie in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles om de tumor te laten verwijderen. Volgens de komiek heeft de vorm van kanker waaraan hij lijdt een genezingskans van ongeveer 95 procent. Volgende week wordt duidelijk of hij ook bestralingen nodig heeft.

"Mijn leven heeft de afgelopen tijd bestaan uit angst, meditatie, tranen en medische planning", schreef Kasher. Tegelijk zei hij dankbaar te zijn voor zijn gezin en zijn leven. "Ik ben zo dankbaar dat ik een leven heb dat het waard is om geleefd te worden en een kind om voor te zorgen."

De 46-jarige Kasher is bekend van rollen in series als Brooklyn Nine-Nine, Shameless en The Pitt. Ook trad hij op in verschillende Amerikaanse comedyprogramma's. Hij bedankte zijn vrouw, comedian Natasha Leggero, en filmmaker Judd Apatow voor hun steun de afgelopen maanden.