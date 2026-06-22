Olieprijzen dalen na vooruitgang in gesprekken tussen VS en Iran

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagochtend omlaag, na tekenen van vooruitgang in de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. De gesprekken leken eerst nog moeizaam van start te gaan, na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump richting Iran.

Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd bijna 2 procent goedkoper op 79,01 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 75,25 dollar per vat. Vorige week zakte olie ook al aanzienlijk in prijs, nadat een voorlopig vredesakkoord tussen de twee landen werd ondertekend.

In de nacht van zondag op maandag meldden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De onderhandelingen verliepen aanvankelijk stroef, na berichten dat de Iraanse delegatie de gesprekslocatie had verlaten vanwege het dreigement van Trump dat hij het land opnieuw wilde aanvallen.