Concert Jonas Brothers uitgesteld door orkaan Isaias

Het concert van de Jonas Brothers in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama van vrijdagavond is uitgesteld. De band van broers Joe, Kevin en Nick Jonas heeft dat besluit genomen met het oog op de verwachte weersomstandigheden door de naderende orkaan Isaias.

"Uit voorzorg voor onze fans, crew en alle betrokkenen hebben wij het moeilijke besluit genomen om de show van vanavond uit te stellen", laten de Jonas Brothers in een verklaring weten. De broers beloven dat er een nieuwe datum komt en dat gekochte kaartjes geldig blijven.

Orkaan Isaias nadert de zuidkust van de Verenigde Staten. President Donald Trump zou zaterdag in Alabama een footballwedstrijd bijwonen, maar heeft dat vanwege de orkaan afgezegd.