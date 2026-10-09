DORTMUND (ANP) - Borussia Dortmund heeft in de vijfde wedstrijd van het seizoen de eerste punten verspeeld in de Bundesliga. In eigen huis gaf de koploper tegen Werder Bremen een 2-0-voorsprong weg en moest genoegen nemen met 2-2.

Dortmund heeft 13 punten uit vijf wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit vier wedstrijden en speelt zaterdag tegen FC Augsburg.

Daniel Svensson had in de tweede helft de score geopend voor de thuisploeg. Uit een corner van invaller Joey Veerman kopte Schlotterbeck de 2-0 binnen. Ludovit Reis, die naast landgenoot Youri Regeer een basisplaats had, scoorde namens Bremen. Vlak voor tijd kopte Niclas Füllkrug, die na enkele seizoenen bij Borussia Dortmund, West Ham United en AC Milan is teruggekeerd bij Werder, de gelijkmaker binnen.