Het concert van rapper Ye in Arnhem wordt dit weekend ook besproken in buitenlandse media. Meerdere optredens van Ye in Europa werden geschrapt vanwege antisemitische en nazistische uitlatingen die de rapper in het verleden deed. Hij bood hier later zijn excuses voor aan en zei dat het kwam door zijn bipolaire stoornis.

De Belgische krant De Standaard plaatst zondag een recensie van het concert. "Zijn bewegingen bevatten ongeveer evenveel explosiviteit als die van een patiënt die net uit een jarenlange coma was ontwaakt", stelt de krant. "Dat een stramme West regelmatig zijn beste imitatie deed van een robotstofzuiger die naar zijn oplaadstation terugkeerde, had deze show ten dode moeten opschrijven. Maar er was telkens wel iets dat je weer uit je stoel trok: welgemikte lasers en op de beat getimed vuurwerk."

Het Franse persbureau AFP was zaterdag in Arnhem aanwezig en sprak met fans over hun keuze om toch naar het concert te komen. "De slechte dingen die hij doet, maken voor mij niet uit, het gaat om de muziek", zegt een Belgische fan.

Niet alleen

Ook de New York Times wijdde afgelopen dagen meerdere artikelen aan het concert in Arnhem en publiceerde zondag een verslag van het optreden en de protesten bij het stadion. "Ik wil niet dat Joodse mensen denken dat ze alleen staan in hun kritiek", zegt demonstrant Roger van Oordt tegen het Amerikaanse medium.

Overigens schreven eerder deze week nog meer buitenlandse media over het besluit van het kabinet om Ye niet de toegang tot het land te ontzeggen. Volgens het kabinet zou dit alleen kunnen als Ye de openbare orde in gevaar zou brengen. Een rechter bevestigde deze conclusie nadat Joodse organisaties een rechtszaak over dit besluit hadden aangespannen.