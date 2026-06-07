Kathleen Aerts dankbaar voor vriendschap met K3-collega's

Kathleen Aerts is dankbaar voor haar vriendschap met Karen Damen en Kristel Verbeke, met wie ze de originele formatie van K3 vormde. Dat schrijft de Belgische zangeres in een bericht op Instagram, waarin ze terugblikt op de reünieshows van de afgelopen tijd. "In een wereld die voortdurend verandert, was het bijzonder om te voelen dat sommige verbindingen gewoon blijven bestaan", deelt ze zondag.

"Sommige banden laten zich niet breken door tijd, afstand of alles wat ertussen gebeurt", zegt Aerts over haar vriendschap met de andere zangeressen. "De show stopt. De liefde blijft. Ik ga jullie allemaal heel erg missen, maar mijn hart loopt over van dankbaarheid." Zondag treden de K3-originals voor de laatste keer op in de AFAS Dome in Antwerpen. Eerder was de groep ook te zien in Ahoy in Rotterdam.

Aerts is ook dankbaar voor alle mensen die achter de schermen hebben gewerkt en het publiek dat de optredens heeft bezocht. "Jullie liefde hebben we gevoeld bij elke show." De zangeres, die in Zuid-Afrika woont, blikt terug op "een wonderlijk avontuur" van 48 shows. "Hadden we nooit durven dromen."

Aerts verliet K3 in 2009, waarna Damen en Verbeke verdergingen met de Nederlandse Josje Huisman. Nadat deze formatie in 2015 stopte, gingen Marthe De Pillecyn, Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer verder. Laatstgenoemde is inmiddels vervangen door Julia Boschman.