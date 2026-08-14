Het concert van rapper Ye in Almaty, de grootste stad in Kazachstan, is vrijdagavond onverwacht afgelast vanwege een storm en een stroomstoring. Ye meldt zelf op X dat het concert zaterdag wordt ingehaald.

Op sociale media zijn beelden te zien van publiek dat het stadion verlaat. Ook lijkt de wereldbol waar Ye tijdens het concert op staat, deels beschadigd te zijn door de storm.

Het is niet duidelijk of de stroomstoring verband houdt met de storm. Volgens lokale media zijn er meerdere wijken in de stad die last hebben van de storing.

De rapper, ook bekend als Kanye West, trad begin juni op in het GelreDome in Arnhem. In meerdere landen zijn optredens van Ye afgezegd vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Later bood hij excuses aan en zei hij dat zijn uitspraken voortkwamen uit een bipolaire stoornis die hij kreeg na een auto-ongeluk.