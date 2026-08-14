Zanger Frankie Valli (92) gaat met pensioen. Dat meldt zijn broer Bobby op Facebook. Frankie moest eerder dit jaar besluiten om gezondheidsredenen een aantal optredens te annuleren.

"Mijn broer Frankie heeft een geweldig leven gehad", schrijft Bobby. "Hij is een icoon, een levende legende. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en trad zestig jaar op. Nu gaat hij met pensioen"

De leadzanger van de band Four Seasons maakte in mei bekend dat hij zijn agenda het hele jaar leegmaakte om zich op zijn gezondheid te focussen. Hij zei toen nog een terugkeer op het podium te verwachten in 2027. Maar van dit voornemen lijkt hij nu dus af te zien.

Het is niet bekendgemaakt wat voor gezondheidsproblemen Frankie Valli heeft. Zijn laatste optreden was op 22 februari.