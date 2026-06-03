De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in GelreDome in Arnhem komende zaterdag en maandag mogen doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding in de rechtbank in Amsterdam dat het Centraal Joods Overleg (CJO) had aangespannen. De voorzieningenrechter ziet op dit moment geen concrete aanwijzingen dat de komst van Ye, ook wel Kanye West, een gevaar is voor de openbare orde.

In het verleden heeft Ye meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan. Het CJO wilde aanvankelijk via de rechter afdwingen dat Ye Nederland niet in mag. Maar omdat de rapper hier al is, eiste het CJO in de rechtbank woensdag om de rapper het land uit te sturen. De rechter gaat daar dus niet in mee. "Hij heeft al een jaar geen antisemitische uitspraken gedaan en heeft excuses gemaakt. Ook eerdere concerten van deze tournee zijn zonder zulke uitspraken verlopen."

In de rechtbank zei het CJO dat met de komst van de rapper Jodenhaat wordt genormaliseerd. De organisatie vindt dat zijn optredens een bedreiging zijn voor de openbare orde. "Het CJO realiseert zich dat het om verstrekkende maatregelen gaat, maar ziet geen andere mogelijkheid", zei de advocaat van het CJO over hun eis. Ook voorzitter Chanan Hertzberger richtte zich tot de rechter en zei dat Jodenhaat tegenwoordig salonfähig is geworden. "Mensen kijken naar hem op en denken dat dit soort uitspraken normaal zijn. Alleen al door het feit dat hij hier is, doen we er een schepje bovenop."

De advocaat van minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) benadrukte dat het kabinet zich er "zeer van bewust is" dat de veiligheid van de Joodse gemeenschap onder druk staat. Maar, zoals Van den Brink zelf eerder ook al zei, is er volgens haar tot op heden onvoldoende grond om Ye te weren.