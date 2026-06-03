Pinkpop gaat de WK-wedstrijd Nederland - Zweden uitzenden op het festivalterrein op zaterdag 20 juni. Dat maakte het festival woensdag bekend op Instagram.

De wedstrijd wordt uitgezonden op de Backstage Sun Square. De wedstrijd overlapt met optredens van onder anderen Thijs Boontjes, Alessi Rose en Idles.

Pinkpop vindt jaarlijks plaats van 19 tot 21 juni in het Limburgse Landgraaf. Eerder werden onder meer Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots al aangekondigd als headliners op het festival.