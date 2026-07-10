Madonna komt met CONFESSIONS II de Album Top 100 binnen op de eerste plek. Het is de twaalfde keer dat de superster in Nederland een nummer 1-album in handen heeft, meldt lijstsamensteller GfK Dutch Charts. The Wow! Signal van Muse zakt van de koppositie naar de achttiende plek.

Het vijftiende studioalbum van de 67-jarige zangeres verscheen vorige week vrijdag. Critici zijn positief over het album van Madonna, dat een vervolg is op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Op CONFESSIONS II zijn onder meer samenwerkingen te vinden met Martin Garrix, Stromae en Sabrina Carpenter. Het is het eerste album van Madonna sinds Madame X uit 2019, dat destijds op de tweede plek binnenkwam in de albumhitlijst.

SIENNA SPIRO stormt met haar debuut binnen op de derde plek. Haar single Die On This Hill, die in 2025 al uitkwam en op het nieuwe album staat, deed het eerder al goed in de Nederlandse singlehitlijst. Ook verwierf de zangeres recent meer bekendheid met haar nummer Material Lover, de soundtrack van The Devil Wears Prada 2.

Bruno Mars staat na de optredens in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met twee albums in de top 10 van de lijst. Ook de albums van Lil Kleine genieten meer aandacht. Maandag verscheen een nieuwe documentaireserie over de rapper.

Album Top 100 week 28

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Madonna - CONFESSIONS II

2. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

3. (-) SIENNA SPIRO - Visitor

4. (5) Bruno Mars - The Romantic

5. (14) Lil Kleine - Alleen

6. (4) Michael Jackson - Thriller

7. (11) Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans

8. (3) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

9. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

10. (7) Olivia Dean - The Art of Loving