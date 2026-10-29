Conflict over veiling van spullen van George Michael

De gitaar van George Michael uit de muziekvideo van het nummer Faith die donderdag wordt geveild door veilinghuis Sworders heeft voor consternatie gezorgd in de familie van Siobhan Bailey. Zij was jarenlang de persoonlijke assistente en vertrouweling van Michael. Bailey overleed in 2014 en haar vervreemde echtgenoot Ian Belcher erfde de spullen. Nu hij de gitaar en de rest van de spullen onder haar naam wil verkopen, heeft Gerard Bailey, de broer van Siobhan, gevraagd om de veiling niet door te laten gaan.

In een brief aan het veilinghuis, die de BBC heeft ingezien, schrijft Bailey dat de rest van de familie de veiling beschouwt als een "inbreuk op de privacy van Siobhan". Ook noemt hij het gebruik van haar naam "oneerlijk" en "volstrekt onethisch". Hij liet het veilinghuis weten dat Belchers "misbruik van de naam van mijn zus oneervol is" en dat verdienen aan de spullen "ronduit schandalig" is. Bailey vertelde aan de BBC dat zij "zich zou schamen en zou walgen van het idee dat de veiling in haar naam wordt gehouden en dat haar persoonlijke, gekoesterde bezittingen worden verkocht aan de hoogste bieder".

Als de veiling toch door zou gaan, dan heeft Bailey gevraagd om de veiling niet onder de naam van Siobhan te houden, maar onder die van Belcher. Zowel Sworders als Belcher wilde volgens de Britse omroep niet reageren.

Scheiding

Zijn zus was bezig met scheiden van Belcher toen ze overleed. Juridisch was ze nog met hem getrouwd en ze liet ook geen testament na. Maar kort voor haar dood zou Siobhan volgens haar broer zijn begonnen met het opstellen van een testament om de persoonlijke eigendommen na te laten aan haar neefjes en nichtjes. Dit testament is uiteindelijk nooit geregistreerd. Volgens Bailey zouden de spullen niet bij Belcher terecht zijn gekomen als zijn zus een paar weken langer had geleefd, omdat hij dan niet meer als haar naaste familie was beschouwd.

Siobhan was twintig jaar de assistente van Michael. "Ik denk dat zij een van de weinige mensen was die George vertrouwde en van wie hij de mening waardeerde", vertelde zijn broer over hun band. "Ze was altijd eerlijk en recht door zee tegen hem. Daarom is ze waarschijnlijk zo lang voor hem blijven werken, door de heel goede en de minder goede tijden heen." De gitaar die nu wordt geveild was volgens hem "een cadeau" aan zijn zus, omdat de zanger "zoveel om haar gaf". De geschatte prijs van de gitaar ligt tussen de 60.000 en 120.000 pond.