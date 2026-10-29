Je huis aan een volslagen vreemde toevertrouwen? Voor veel mensen voelt dat in eerste instantie behoorlijk spannend. Toch blijkt dat we best bereid zijn vreemden te vertrouwen, zolang we daar goede redenen voor hebben. Uit internationaal onderzoek van Ipsos BVA in opdracht van HomeExchange onder 4.000 mensen in Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten blijkt dat 88% van de ondervraagden zegt dat het urgent is om de verbinding tussen mensen te herstellen.

Vertrouwen kost tijd, maar de behoefte aan verbinding blijft

We willen dus wel verbinding, maar geven ons vertrouwen niet zomaar weg. Bijna de helft (47%) van de ondervraagden noemt zichzelf voorzichtig en neemt liever de tijd voordat iemand zijn vertrouwen krijgt. Vertrouwen lijkt daarmee vooral geleidelijk en afhankelijk van de omstandigheden. Die voorzichtigheid betekent niet dat de behoefte aan verbinding verdwijnt. Integendeel: 88% vindt dat het dringend nodig is om de onderlinge verbondenheid te herstellen. We zijn dus terughoudend met ons vertrouwen, maar willen wel dichter bij elkaar komen.

Als jij mij vertrouwt, vertrouw ik jou

Opvallend is hoe belangrijk wederkerigheid daarbij is. Maar liefst 93% vindt dat wederkerigheid essentieel is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Bij een uitwisseling is 74% bereid iemand te vertrouwen die hetzelfde risico neemt en iets van gelijke waarde teruggeeft. Bovendien vindt 87% dat zo'n uitwisseling een wederzijdse morele verplichting met zich meebrengt. Precies dat principe staat centraal bij woningruil. Iemand die je in eerste instantie niet kent, slaapt in jouw bed, kookt in jouw keuken en woont tijdelijk tussen jouw buren. Tegelijkertijd stel jij je eigen huis beschikbaar of verblijf je zelf in het huis van een ander. Beide kanten vertrouwen iets waardevols aan elkaar toe.Daarmee verschilt woningruil ook van een gewone commerciële transactie. Tussen de leden vindt geen financiële transactie plaats. Volgens 69% van de ondervraagden voelt een uitwisseling zonder geld eerder als delen dan als consumeren. Daarnaast associeert 65% zo'n uitwisseling met menselijker en authentieker contact en 60% met het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.

Vertrouwen moet je kunnen opbouwen

De resultaten laten daarmee een genuanceerder beeld zien dan het idee dat we elkaar simpelweg niet meer vertrouwen. Zo koppelt 93% vertrouwen aan daden en bewijs en vindt eveneens 93% wederkerigheid essentieel. 73% zegt dat vertrouwen gebaseerd moet zijn op garanties. Ook online zijn duidelijke voorwaarden belangrijk om vertrouwen op te bouwen. Zo zegt 84% van de ondervraagden bereid te zijn iemand te vertrouwen die ze via een platform ontmoeten, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Reviews van andere gebruikers (43%), identiteitsverificatie (41%), de kwaliteit van het contact (38%) en garanties vanuit het platform (34%) zijn daarbij de belangrijkste factoren.

HomeExchange bouwt vertrouwen op tussen vreemden. Niet door ervan uit te gaan dat mensen elkaar blindelings vertrouwen, maar door voorwaarden te scheppen waarin dat vertrouwen kan groeien. En juist de ervaring van zoiets persoonlijks als je huis delen, kan ervoor zorgen dat een vreemde een stuk minder vreemd voelt.

Van vreemd naar vertrouwd

Misschien wel het opvallendste resultaat: vertrouwen blijkt niet alleen iets wat nodig is vóórdat mensen aan een uitwisseling beginnen. Het kan er ook door ontstaan.Op het eerste gezicht lijkt woningruil misschien niet de meest voor de hand liggende manier om vertrouwen op te bouwen. Maar liefst 83% van de ondervraagden beschouwt het ruilen van een woning met een vreemde namelijk als risicovol. Toch ziet 44% van de ondervraagden woningruil als een ervaring die juist kan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen. Onder HomeExchange-gebruikers ligt dat percentage met 77% aanzienlijk hoger. Dat suggereert dat mensen die ervaring hebben met woningruil veel vaker de mogelijkheid zien om op deze manier vertrouwen op te bouwen. Van de ondervraagde HomeExchange-gebruikers zegt 75% dat deze ervaringen hun band met anderen hebben versterkt. 78% zegt dat hun kijk op vreemden erdoor is veranderd en 71% dat de ervaringen hen hebben geholpen duurzame relaties op te bouwen.

“Mensen vertrouwen betekent natuurlijk niet dat je naïef moet zijn. Daarom hebben we bij HomeExchange gezorgd voor een veilige basis, met geverifieerde profielen, beoordelingen, een borg en garanties. Zo scheppen we de voorwaarden waarin vertrouwen kan groeien, ook tussen mensen die elkaar nog helemaal niet kennen.” - Emmanuel Arnaud, medeoprichter van HomeExchange

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door Ipsos BVA in opdracht van HomeExchange. Tussen 22 en 29 juli 2026 werden online 4.000 volwassenen ondervraagd: 1.000 in Frankrijk, 1.000 in Duitsland, 1.000 in Italië en 1.000 in de Verenigde Staten. Iedere nationale steekproef is representatief voor de bevolking van 18 jaar en ouder. De totaalcijfers zijn het gemiddelde van de vier onderzochte landen, waarbij ieder land even zwaar meetelt. Nederland maakte geen deel uit van het onderzoek.

Marktleider huizenruil



is wereldwijd marktleider op het gebied van huizenruil. Reizen met HomeExchange betekent verblijven in het huis van een ander, zonder financiële transactie en op basis van wederkerigheid: elk lid stelt zijn of haar woning beschikbaar en verblijft in ruil daarvoor bij een ander lid. Dankzij een community die draait om vertrouwen en delen, kunnen jaarlijks miljoenen mensen van woning ruilen. Het platform telt meer dan 600.000 woningen in 155 landen. Home Exchange is wereldwijd marktleider op het gebied van huizenruil. Reizen met HomeExchange betekent verblijven in het huis van een ander, zonder financiële transactie en op basis van wederkerigheid: elk lid stelt zijn of haar woning beschikbaar en verblijft in ruil daarvoor bij een ander lid. Dankzij een community die draait om vertrouwen en delen, kunnen jaarlijks miljoenen mensen van woning ruilen. Het platform telt meer dan 600.000 woningen in 155 landen.

HomeExchange werd opgericht in 1992 en in 2017 overgenomen door Emmanuel Arnaud en Charles-Édouard Girard, medeoprichters van GuestToGuest (2011). Dit platform introduceerde het GuestPoints-systeem, waarmee leden hun woning beschikbaar kunnen stellen aan een ander lid, zonder dat zij in ruil daarvoor bij diezelfde persoon hoeven te verblijven.Na de overname van verschillende huizenruilplatforms tussen 2013 en 2023, die vanaf 2019 onder het merk HomeExchange werden samengebracht, lanceerde het bedrijf in 2021 HomeExchange Collection: een aanbod speciaal voor uitzonderlijke woningen.

HomeExchange is sinds 2022 B Corp™-gecertificeerd en heeft meer dan 150 medewerkers in Frankrijk, Kroatië en de Verenigde Staten.