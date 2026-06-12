Conleth Hill sluit zich aan bij de cast van de nieuwe Peaky Blinders-serie. In het vervolg op de succesvolle serie zal Hill de rol van Clemmy Keeler spelen, een felle patriarch van de gangsterfamilie Keeler, die de ambities van de Peaky Blinders om Birmingham weer op te bouwen dwarsboomt. Dat bevestigt de BBC.

De 61-jarige acteur is onder meer bekend van zijn rol als Varys in Game of Thrones. Verder zijn er ook rollen voor Cal O'Driscoll (Video Nasty) als Clemmy's zoon Aidan Keeler en Daniel Monks (All Her Fault) als rechercheur Bell. De nieuw aangekondigde cast voegt zich bij Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of the Jackal, No Time to Die) en Lucy Karczewski (Stereophonic).

Het nieuwe tijdperk van Peaky Blinders speelt zich tien jaar na de Tweede Wereldoorlog af in Birmingham. In een poging om de stad Birmingham na oorlogsbombardementen weer op te bouwen, verwikkelen families zich in een machtsstrijd. Het vervolg staat gepland in de loop van 2026 en zal te zien zijn op BBC en Netflix.